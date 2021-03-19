Çin'nin Siyamen kentinin yakınlarında gerçekleşen bir helikopter kazasında helikopterde bulunan 4 kişiden üçü yaşamını yitirdi.
CGTN'nin aktardığına göre denize düşen helikopterde bulunan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çin'de helikopter düştü: En az 3 ölü
Çin'in güneydoğusunda yere çakılan bir helikopterde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişiyse kayıp.
Dış Haberler
Çin'nin Siyamen kentinin yakınlarında gerçekleşen bir helikopter kazasında helikopterde bulunan 4 kişiden üçü yaşamını yitirdi.
CGTN'nin aktardığına göre denize düşen helikopterde bulunan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.