Çin'de helikopter düştü: En az 3 ölü

Çin'in güneydoğusunda yere çakılan bir helikopterde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişiyse kayıp.

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Çin'nin Siyamen kentinin yakınlarında gerçekleşen bir helikopter kazasında helikopterde bulunan 4 kişiden üçü yaşamını yitirdi.

CGTN'nin aktardığına göre denize düşen helikopterde bulunan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

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