Çin'de devasa karantina merkezi: Temaslılar naklediliyor

Çin'de Mart 2020'den beri en yüksek Covid-19 vaka sayısının görülmesi üzerine 3 eyaletteki en az 11 bölgede on milyonlarca kişi yeniden evlerinde karantinaya alınırken, 4 binden fazla kişinin kalabileceği bir karantina kampı da kuruluyor.

Çin'in başkenti Pekin'i çevreleyen Hebei eyaletinin başkenti Shijiazhuang'da, inşasına 13 Ocak’ta başlanan karantina kampında bugün itibariyle 1779 odanın hazır olduğu belirtildi.

Çinli yetkililer Shijiazhuang’ın çevre köylerinde yaşayan temaslıların kampa nakledilmesinin başlandığını açıkladı.

Salgının yeni merkezi haline gelen Shijiazhuang’da kitlesel testler ve sıkı karantina tedbirleri uygulanırken, çevre köylerdeki temaslıların büyük bölümü de karantina tesislerine yerleştiriliyor.

6 günde ilk bölümü tamamlandı

İlk olarak 3 bin kişilik olması planlanan kampın kapasitesi daha sonra 4 bin 160 kişiye çıkarıldı. Yerel yetkililer 6 gün gece-gündüz süren inşaatta 4 binin üzerinde işçinin çalıştığını ve bugün itibariyle 1779 odanın hazır olduğu, kampta Covid-19 hastalarının yakın temaslılarının kalacağını açıkladı.

Çin televizyonu CCTV’nin haberine göre, ilk bölümü tamamlanan kampta 18 metrekarelik prefabrik odaların her birinde banyo, masa, sandalye, yatak, internet bağlantısı ve bir televizyon bulunacak.

Salı günü 5 yeni vaka bildirilen Hebei eyaletinde aktif vaka sayısının 805 olduğu ve 168 de asemptomatik vaka bulunduğu belirtildi.

Öte yandan kentte başka karantina merkezleri de bulunuyor. Yerel yetkililer Cuma günü itibariyle eyaletin başkentinde risk altındaki 27 bin kişinin 434 merkezileştirilmiş karantina merkezlerine nakledildiğini açıkladılar.

İhmali olanlar görevden alındı

Shijiazhuang’daki vakaların artışından sorumlu tutulan bazı hastane yetkilileri ile yerel yetkililerinse salgın kontrolündeki ihmalleri nedeniyle görevden alındığı ve haklarında disiplin soruşturması açıldığı açıklandı.

Geçen hafta eyalette bir Covid-19 hastasının ölümüyle Çin’de 242 gün sonra ilk koronavirüs ölümü kaydedilmişti. Çin genelinde bugüne kadar salgında toplam 88 bin 557 bin vaka ve 4 bin 635 ölüm kaydedildi.