Çin'de bir patron rüşvetten dolayı idam edildi

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organı Global Times'ın aktardığına göre eski ÇKP yöneticisi ve Çin Huarong Varlık Yönetimi yönetim kurulu başkanı Lai Şiaomin dün idam edildi.

Eylül 2012'den Nisan 2018'e kadar Çin Huarong Varlık Yönetimi yönetim kurulu başkanı ve parti başkanı olarak görev yapan Çinli patron ve iktisatçı Lia, 17 Nisan 2018'de yolsuzluk nedeniyle görevden alınmıştı.

5 Ocak 2021'de Lai, rüşvet, zimmete para geçirme ve çok eşlilik suçlarından dolayı ölüm cezasına çarptırılmıştı. Lai'nin ayrıca özel mal varlığına da el konuldu.

Lai, Çin Halk Bankası'nda Direktör Yardımcısı ve Çin Halk Bankası Planlama Sermayesi Departmanı Merkezi Finansman Departmanı Direktörü, Bankanın İkinci Bölümü Direktörü, Kredi Yönetimi Departmanı Direktör Yardımcısı ve Banka Denetim İkinci Bölümü Müdür Yardımcısı dahil olmak üzere çeşitli kademelerde yer aldı.