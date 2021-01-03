Çin'de askeriyenin yetkileri genişletildi

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in yönetimindeki Merkezi Askeri Komisyon'un (CMC) yetkilerinin genişletilmesine yönelik yeni savunma yasası yürürlüğe girdi.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası'nın yeni haline göre, askeri politikalar üretme sürecinde Devlet Konseyi'nin rolü küçültülürken, bu alanda karar verme yetkileri CMC'ye devredildi.

Yasaya ilk defa, seferberlik ve asker ve yedek kuvvet konuşlandırma gerekçesi olarak "ülkenin kalkınma çıkarlarının korunması" eklendi.

Yasada, özel olarak hem devlet şirketleri hem de özel şirketlerin konvansiyonel silah, siber güvenlik, uzay ve elektromanyetik alanlarında yeni savunma teknolojisi araştırmalarına katılmak için seferber olmaları için ülke genelinde koordinasyon mekanizması oluşturması ihtiyacına vurgu yapıldı.

Çin'in yeni savunma yasası, iki yıl süren görüşmelerin ardından 26 Aralık'ta meclisten geçmişti. Güncellemeyle birlikte üç madde yasadan çıkarılırken, 50 madde değiştirildi ve 6 yeni madde eklendi.