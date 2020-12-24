Çin’de Alibaba’ya tekelcilik soruşturması

Çin’de e-ticaret devi Alibaba hakkında "şüphelenilen tekelci faaliyetleri" nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirketin yan finans kuruluşu Ant Grup’un yöneticileri ifade vermeye çağrıldı.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı belirtildi.

Alibaba’dan yapılan yazılı açıklamada şirketin soruşturma kapsamında SAMR ile etkin olarak işbirliği yapacağı bildirildi.

Alibaba’nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolarlık halka arz da geçen ay Çinli yetkililer tarafından durdurulmuştu.

Öte yandan Çin Merkez Bankası’na bağlı yetkililerce yapılan açıklamada Ant Grup’un “adil rekabet ve tüketicinin korunması” konularında denetleneceği ve şirkete kılavuzluk edileceği belirtildi.

Çinli yetkililer daha önce Alibaba’nın tüccarlarla yaptığı “ikisinden birini seç” adı verilen özel anlaşmalarla satıcıları yalnızca kendisiyle çalışmak zorunda bırakmasına karşı uyarmıştı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 59 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin girişimcisi olarak öne çıkıyor.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü'nde bugün çıkan bir yazıda "Antitröst genel durumu ilgilendiren acil bir konu haline gelmiştir" denildi ve soruşturma "ülkemizin internet sektörünün tekelcilik karşıtı denetimini güçlendirmek için önemli bir tedbir" diye nitelendi.