İş cinayeti: Taş ocağında çalışan işçi yaşamını yitirdi

Aydın Karpuzlu'daki bir taş ocağında Mikroman Madencilik'te çalışan 33 yaşındaki Taner Çulhaoğlu cevher taşıyan bandın rulmanını değiştirirken makineye kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası olan Çulhaoğlu, Dev Maden-Sen'in Polat Maden'de örgütlenmesine öncülük ettiği için işten atılmıştı.

2020'de en az 2427 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Hazırlanan rapora göre geçtiğimiz yıl en az iki bin 427 işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 iş cinayetleri raporuna göre en çok ölüm tarım-orman, inşaat ve sağlık alanında yaşandı.

İş cinayetlerinin yüzde 31'i Covid-19'dan kaynaklandı.