Çin yüzde 4.9 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurt içi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 büyüdüğünü açıkladı.

Sputnik'in haberine göre ikinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin’in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0.7 büyüdüğü bildirildi.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Covid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3.2 büyümüştü.