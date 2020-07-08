Çin ve Rusya’dan Suriye’ye Türkiye üzerinden yardıma veto

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’ye Türkiye’deki sınır geçişlerinden yardım gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasını veto etti.

VoA'da yer alan habere göre, altı yıldır devam eden yardım ulaştırma operasyonunun geçerlilik süresi Cuma sona eriyor. Almanya ve Belçika tarafından kaleme alınan tasarıya Güvenlik Konseyi’nin geri kalan 13 üyesi onay verdi.

Güvenlik Konseyi şimdi Rusya’ya ait alternatif bir tasarıyı oylayacak. Bu tasarı gelecek altı ay boyunca Suriye’ye Türkiye’deki yalnızca bir sınır kapısından yardım ulaştırılmasını içeriyor.