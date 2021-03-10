Çin ve Rusya'dan Ay'da ortak uzay istasyonu projesi

Rusya ve Çin, Ay'da ortak uzay istasyonu kurmayı planladıklarını açıkladı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay Yönetimi'yle (CNSA) "ayın yüzeyi ve yörüngesinde deneysel araştırma tesislerinden oluşan bir kompleks" geliştirmeyi amaçladığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan CNSA, söz konusu projenin "ilgilenen tüm ülkelere ve uluslararası ortaklara açık" olduğunu söyledi.

Projenin, Çin'in şu ana kadarki en büyük uluslararası uzay ortaklığı projesi olduğu belirtiliyor.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya'nın modern aya inme aracı Luna 25'in fırlatılacağı güne CNSA Başkanı Zhang Keijan'ı davet etti. 1 Ekim'de yola çıkacak olan Luna 25, Rusya'nın 1976'dan bu yana aya inecek ilk aracı olacak.

Çin, Temmuz ayında Mars’ın yüzeyine inecek ilk keşif aracını fırlatmıştı.