Çin ve Rusya bazı ülkelerle uçuş seferlerini başlatıyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi, mart ayında uluslararası uçuşlara kapatılan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nın bugünden itibaren Kanada, Avustralya, Tayland, Kamboçya, Pakistan, Yunanistan, Danimarka ve İsveç'in olduğu 8 ülkeden uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kararın ardından Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'den havalanan Air China uçağı bu sabah Pekin'e ulaştı.

Yeni uygulama kapsamında havalimanına yolcu kabulü ilk başta günde yaklaşık 500 yolcu ile sınırlandırılacak, yolculara varışta test yapıldıktan sonra iki hafta karantinada tutulacak.

Rusya üç ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Mısır (Kahire), BAE (Dubai) ve Maldiv Cumhuriyeti (Velana Havalimanı) ile uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Karar uyarınca, Mısır’a haftada üç, BAE ve Maldivler’e haftada ikişer sefer düzenlenecek.

Açıklamada, kararın koronavirüsün yayılmasını önlemek için kurulan merkezin teklifi doğrultusunda alındığı belirtildi.

Diğer yandan İsviçre ile olan uçuşların da haftada birden dörde çıkarılmasına karar verildi.