Çin ve ABD’den karşılıklı vize kısıtlamaları

Çin, ABD’nin Salı günü Çinli yetkililere getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak dün Tibet konusunda ‘‘dikkat çekici’’ davranışlar sergileyen ABD yurttaşlarına yönelik vize kısıtlamasına gideceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Salı günü Pekin’in ABD’li diplomatların, gazetecilerin ve turistlerin Tibet’e seyahat etmelerini engellediği ve bölgede insan hakları ihlallerinde bulunduğu için, bu politikanın oluşturulması veya uygulanmasında yer alan hükümet ve Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlaması getireceğini açıkladı.

Pompeo ABD’nin Tibetlilerin ‘‘anlamlı bir özerkliğe’’ sahip olmalarını desteklediğini ve temel insan haklarına saygı duyduğunu belirterek, ‘‘Çin Halk Cumhuriyeti’nin buradaki insan hakları ihlalleri ve Asya’nın önemli nehirlerinin kaynaklarına yakın bölgelerde çevresel bozulmayı engellemedeki başarısızlığı göz önüne alındığında Tibet’e erişim bölgesel istikrar açısından giderek daha fazla önem kazanıyor’’ diye konuştu.

Çin’den misilleme

Bu adım üzerine dün bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin-ABD ilişkilerine ve iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğine daha fazla zarar vermekten kaçınmak için bulunduğu yanlış yolda ilerlemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Zhao Pekin’in Tibet meselesine yönelik dış müdahalelere izin vermeyeceğini hatırlatarak, Tibet’in coğrafyası ve iklimi nedeniyle, buraya seyahat edenleri korumayı amaçlayan bazı önlemleri uyguladığını savundu.

Çin’den yeni Hong Kong adımları

Çin son dönemde ABD ile ilişkilerinin bozulmasında artmasında büyük rol oynayan yeni Hong Kong ulusal güvenlik yasası çerçevesinde yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Çin yeni yasa çerçevesinde kurduğu ulusal güvenlik ofisini Çarşamba günü, şehrin alışveriş ve ticaret merkezinde yer alan eski Metropark Oteli’nde açtı. Açılışa ofisin yeni aranan başkanı Zheng Yanxiong, Hong Kong lideri Carrie Lam ve Çin’in şehirdeki irtibat ofisinin başkanı Luo Huining katıldı.

Ayrıca yeni yasa çerçevesinde, Batı yanlısı göstericilerin gayri resmi ulusal marş olarak kabul ettikleri ‘‘Hong Kong’a Şan ve Şeref’’ isimli marşın okul öğrencileri tarafından okunması da yasaklandı.

Eğitim Bakanı Kevin Yeung, öğrencilerin ders boykotlarına katılamamaları, slogan atmamaları, insan zinciri oluşturmamaları ya da siyasi mesajlar içeren şarkılar söylememeleri gerektiğini belirtti.