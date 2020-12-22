'Çin ve AB arasındaki ticaret anlaşması yakında imzalanacak'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesi ve Avrupa Birliği arasındaki yatırım anlaşmasının yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin rekabetten çok daha büyük olduğunu belirterek, taraflar arasında imzalanacak ticaret anlaşmasının yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu. AB ile Çin'in hemfikir olduğu alanların farklılıklardan daha fazla olduğunu ifade eden Yi, işbirliğinin hem Çin hem de AB için "canlandırıcı" olacağını söyledi.

Eylül ayında Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ile Avrupa Birliği’nin yatırım anlaşmasına dair görüşmeleri hızlandırıp en kısa zamanda anlaşmaya imza atma konusunda kararlı olduğu vurgulanmıştı.

Almanya tarafından verilen bilgilere göre, 2016 yılından bu yana Çin Almanya’nın en büyük ticari ortağı konumunu korurken, yılın ikinci çeyreğinde ise Almanya’nın en büyük ihracat piyasası oldu.