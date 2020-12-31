Çin ve AB arasında dev ticaret anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, yedi yıl süren müzakerelerin ardından, geleceğe yönelik yatırım anlaşmasının şartlarına ilişkin mutabakata vardı.

Müzakerelerin sona erdiğine ilişkin haberi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Çin devlet televizyonu duyurdu. İki taraf arasında düzenlenen video konferansa von der Leyen'in yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da görüşmede yer aldı.

Söz konusu anlaşma, AB'nin, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin ile ekonomik ilişkileri modernize etme yönündeki en kapsamlı teşebbüsü olma niteliğini taşıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre anlaşma kapsamında, Avrupalı şirketlerin Çin pazarına girmesinin kolaylaşması öngörülüyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Anlaşmanın bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Altmaier, yedi yıllık sürecin ardından mutabakata varılmış olmasını, "büyük bir başarı ve Avrupa'nın birlik ve beraberliğinin bir ifadesi" olarak nitelendirdi.

Altmaier, "Anlaşma, Avrupalı şirketler için Çin'de daha fazla pazara erişim ve hukuk güvenliğinin yanı sıra daha iyi bir rekabet ortamı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.