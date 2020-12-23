Çin treni fiyaskosunu gün yüzüne çıkaranlara sürgün

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) sosyal medyada “Çin Treni Nerede” etiketiyle yaptıkları paylaşımların ardından sendika üye ve yöneticilerine TCDD'nin yoğun saldırı başlattığını duyurdu. BTS üyeleri Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanın katılımıyla Kazlıçeşme İstasyonunda uğurlanan trenin Çin treni olmadığını, gerçek Çin treninin 6 Aralık günü Marmaray’dan geçen tren olduğunu söyleyen BTS, "Gerçek şu ki; 4 Aralık 2020 Cuma günü Çin’e gitmek üzere yola çıktığı söylenen yük treni toplamda yaklaşık 160 km yol kat edip İstanbul Maltepe’ye vardıktan sonra, üzerinden tüm flama ve pankartlar toplanarak, önce Halkalı’ya, oradan da Çerkezköy’e geri getirilmişti" açıklaması yaptı.

'Mizansen tren ulaşımının aksamasına da neden oldu'

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanın katıldığı bir törenle Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanan sözde ilk ihracat treninin sadece tören amaçlı bir tren olduğunu kamuoyu sendikamızın açıklamasıyla öğrendi" diyen sendikanın açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Anlaşıldı ki; 4 Aralık günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanının katıldığı törenle Çin’e gönderildiği söylenen tren, aslında hazır değildi. Bu yüzden de Çerkezköy’de beyaz eşya üreten firmanın yüklediği Çin’e gidecek 6 vagon ile Avusturya ve Macaristan’a gidecek 18 vagondan oluşan bir tören treni teşkil edilmişti. Bu vagonlar, Çin’e giden vagonlar olmadığı ve tören için bu vagonların trene bağlanması nedeniyle de yükleme boşaltma yerleri olan Çerkezköy’e getirmek için tren mecburen Maltepe’den geri çevrilmişti.

Üstelik bu mizansen tren, pandemi nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ve yolcu sayısının en fazla olduğu bir zaman diliminde, Marmaray ulaşımının aksamasına ve birçok seferinde gecikmeli olarak gerçekleşmesine neden olmuştu.

Tüm bu gerçeklerin ortaya çıkması üzerine, TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, #ÇinTreniNerede etiketi ile sosyal medyada paylaşım yapan sendikamızı ve sosyal medya hesaplarını, “önceden kurgulanmış, kötü niyetli, haince duygularla” yapılmış paylaşımlar olarak nitelendirmiştir.

'TCDD sendika üye ve yöneticilerine saldırı başlatmıştır'

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladığı için sendikamız BTS’yi kendine hedef olarak belirleyip, sendikamız üye ve yöneticilerine karşı yoğun bir saldırı başlatmıştır.

Önce sendikamız yöneticilerine karşı usulsüz ve hukuka aykırı tahkikatlar başlatan TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, ardından Sendikamız Genel Sekreteri makinist İsmail Özdemir’i ve Hukuk Sekreterimiz makinist Aziz Mustafa Şimşek’i daha önce içtihat haline gelmiş yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanunun 18 maddesine (Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez) aykırı bir şekilde trenlerdeki görevlerinden alarak depo görevi yazmıştır.

Konuyla ilgili olarak, çözümcü davranmak adına, 18 Aralık 2020 Cuma günü TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdik. Bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen, tam 3 gün sonra, 21.12.2020 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, Sendikamız Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in 4688 sayılı kanunun 18. Maddesindeki güvencesini (Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez) yok sayarak ve hukuka aykırı bir şekilde, pandeminin en yoğun olduğu bu süreçte 3 ay süre ile geçici görevlendirme adı altında SİVAS’a sürgüne göndermiştir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, 4688 sayılı kanunun 18. Maddesindeki 'Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz' hükmünü inatla çiğneyerek sendikamız BTS üyelerine uyguladığı baskı ve mobbinge devam etmektedir.

'Kamu zararına yol açan uygulamalara da sessiz kalamayız'

Sendikamız üye ve çalışanları demiryollarında tekerin dönmesi, yük ve yolcu taşımacılığının artması için yıllardır emek verip ter dökmektedir. Taşımanın artması, Çin’e demiryolu ile taşıma yapılması öncelikle biz demiryolu emekçilerini sevindirir. Bakış açımız nettir: yük ve yolcu taşımacılığın artmasını, emekçilerin örgütü olarak istemekte ve desteklemekteyiz.

Ancak kurumlarımızın ciddiyetini sarsan, kamu zararına yol açan uygulamalara da sessiz kalmamızı, kamuoyuna gerçekleri söylememizi hiç kimse beklemesin. Hele ki, baskılarla, sürgünlerle ve suç işleyerek bizi susturacaklarını hiç kimse düşünmesin!

'TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk'

Ayrıca; 04 Aralık 2020 tarihindeki tören trenini toplamda 320 kilometre boş yere götürüp-getiren, Marmaray’dan 2 kez geçiren, 9 adet Marmaray treninin iptaline ve birçoğunun tehirine sebep olan, pandemi koşullarında İstanbul halkının sağlığını tehlikeye atarak kamu zararına ve halkın mağduriyetine yol açan, sendikamız üye ve yöneticileri hakkında yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanuna aykırı tasarrufta bulunup, çalışanları sürgün eden TCDD Taşımacılık A.Ş. yöneticileri için bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.