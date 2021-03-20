Çin Tesla arabalarının askeri bölgelere girişini yasakladı

Tesla Inc CEO'su Elon Musk Cumartesi günü yaptığı açıklamada, arabalarının "casusluk yapmak için kullanılması halinde" şirketinin kapatılacağını söyledi. Söz konusu yorum Çin ordusunun Tesla marka arabaların tesislerine girişini yasaklamasını takiben geldi.

Çinli yetkililer Cuma günü İngiltere menşeli haber ajansı Reuters'a verdikleri bir demeçte, Çin ordusunun Tesla araçlarının kameralarıyla ilgili güvenlik endişelerini gerekçe göstererek tesislerine girmelerini yasakladığını söyledi.

Musk, bir Çin platformu üzerinden katıldığı bir tartışma sırasında "Tesla, Çin'de veya herhangi bir yerde casusluk yapmak için arabalarını kullanırsa, kapatılırız" dedi.

Söz konusu yasak, Çin'le ABD arasında Alaska'daki gergin zirve düzenlenirken geldi.

Dünyanın en büyük otomotiv ve elektrikli araç pazarı olan Çin'de Tesla, geçen yıl 147 bin 445 elekrikli araba sattı. Bu Elon Musk'ın firmasının tüm dünyadaki satışlarının yüzde 30'unu oluşturuyordu. Çin menşeli elekrikli araba firmaları Nio ve Geely de Çin pazarında bir ağırlık taşıyor.

Musk 2019'da Çin'in en zengin patronu Jack Ma'yla da yapay zekâ üzerine temaslarda bulunmuştu.