Çin önümüzdeki 2 yıl içerisinde 12 kişiyi uzaya yollayacak

Çin'in ilk astronotu ve şu anda Çin İnsanlı Uzay programının baş mühendis yardımcısı Yang Livei, Pekin'in 2023 yılına kadar uzaya 12 kişiyi göndermeyi planladığını söyledi. Uzaya çıkacak olan kişiler Çin yörünge istasyonunun inşasına katılacak.

Yang, Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı'nın Ulusal Komitesi'nin oturum aralarında yaptığı konuşmada, "Çin İnsanlı Uzay programı, [uzay istasyonunun] ana modülünün fırlatılması, deneysel bir bölüm, bir insanlı uzay gemisi ve 12 astronot dahil olmak üzere bu ve gelecek yıl 11 görev gerçekleştirmeyi planlıyor" dedi.

CCTV'nin aktardığına göre Yang, genç yurttaşları uzay programına katılmaya teşvik ederek yakın gelecekte daha fazla uzay uçuşu yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin, geçtiğimiz Ekim ayında 17 erkek ve bir kadınla üçüncü astronot işe alım kampanyasını tamamladı. Yeni astronotların ana hedefleri, Pekin'in 2022'de açılışını yapmayı planladığı kalıcı Çin uzay istasyonunun yapımı olacak.

İlk ve ikinci seferlerde sırasıyla 1990'ların başında 14 astronot ve 2010'da yedi astronot görevlendirildi. Ancak bunlardan sadece 11 tanesi uzaya çıktı.

Bugüne kadar hepsi askeri geçmişe sahip astronotlardan farklı olarak Pekin üçüncü seferde sivil profesyoneller işe almaya başladı.