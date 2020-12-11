Çin nüfusunda cinsiyet dengesizliği: 20 yaş altı gençler arasında yüzde 20'ye yakın

Ülkenin erkek/kız cinsiyet oranı, 10-14 yaşları arasında yüzde 119,1 ile 15-19 yaş arasındakiler arasında yüzde 118,39’a ulaştı.

Son verilere göre 20-24 yaş grubu arasındaki cinsiyet dengesizliği 2019 sonu itibarıyla 114,61 olarak kaydedildi.

1980'lerin başında Çin’in "Tek Çocuk Politikası"nı uygulamaya koymasını takiben ülkenin cinsiyet dengesizliği düzenli olarak arttı. Çinli aileler geleneksel olarak erkekleri kızlara tercih ettikleri için, "Tek Çocuk Politikası" birçok aileyi kız çocuk sahibi olmaktan kürtaj yoluyla kaçınmaya itti.

Tek çocuk politikasının terkedilmesi

Cinsiyet dengesizliğini ve ülkenin yaşlanan nüfusunu ele alma çabalarının bir parçası olarak Çinli yetkililer, azınlıklar başta olmak üzere bazı çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin vererek 2013'ün sonlarında katı aile planlaması politikalarını gevşetmeye başladı ve "iki çocuk politikasını" 2015'te tüm nüfusu kapsayacak şekilde genişletti.

Erkek fazlalığı ve insan ticareti

Çinli erkeklerin sayılarının fazla olması ülkede evlenmek için insan ticareti gibi bir dizi soruna da yol açmış durumda. Güneybatı Yunnan ve Guangxi eyaletlerinde Çinli erkeklerin geçtiğimiz yıllarda Pakistan gibi komşu ülkelerden gelen yabancı gelinler için ödeme yapmaya başladığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar'da her yıl yüzlerce kadının sahte istihdam vaatleriyle Çin'e seyahat etmek için aldatıldığı, yalnızca Çinli ailelere yaklaşık 3 bin ila 13 bin ABD Doları arasında gelin olarak satıldığı ve cinsel kölelikle tutulduğunu öne sürdü. Buna göre, gelin kaçakçılığı mağdurlarının çoğu, olabildiğince çabuk hamile kalmaya zorlandı, bazıları zorunlu doğurganlık tedavisi gördü.

Çin'e yapılan bu tür gelin ticareti, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre en az sekiz ülkede belgelenen vakalar ile Asya'ya yayılmış.

Bununla birlikte ülkede 40 milyon erkeğin "fazladan" bulunması başlık parasının tekrar ortaya çıkması ve astronomik rakamları bulması gibi sorunlara da neden olmuş durumda.

Kadınlara çok eşlilik önerisi

Kadınlar için çok eşlilikse Çin'de akademi tarafından mevcut cinsiyet dengesizliğine bir "çözüm" olarak sunuluyor. Şangay'daki Fudan Üniversitesi'nden bir iktisat profesörü Youguang Huang, cinsiyet dengesizliği sorununu çok evlilikle, kadınların aynı anda birden fazla kocaya sahip olmalarıyla çözmeyi önerdi.