Çin Myanmar'daki darbeyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi: Batı taktikleri

Myanmar'daki Çin büyükelçisi, Salı günü kendisiyle yapılan bir söyleşide, Çin'i darbeyle ilişkilendiren haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin kaynaklı yayın organı Global Times'ın haberine göre, Elçi, Çin'in Myanmar'daki darbeye destek olduğu yolundaki söylentileri kesin bir dille reddederken, Myanmar'daki gelişmelerin kesinlikle Çin'in görmek istediği gelişmeler olmadığını, Myanmar'daki tüm tarafların farklılıkları anayasa ve yasaların belirlediği çerçevede ele almalarını, böylece toplumsal ve politik istikrarın sağlanmasını istediklerini söyledi.

Myanmar medyasında yayınlanan söyleşide elçi Çen Hai, Çin'in barış ve diyaloğu teşvik ederek yapıcı bir rol oynadığını savundu.

'Diyaloğu teşvik ediyoruz'

Myanmar'daki Çin elçiliği çevresinde "sivil itaatsizlik hareketi" sırasında yapılan gösterileri de değerlendiren Chen, "Bazı insanlar Myanmar'daki elçilik ve uluslararası örgüt binalarının çevresinde gösteriler düzenledi. Biz farklı taraflar arasında diyaloğu teşvik ettiğimiz çalışmalarımızda bunların akılcı taleplerini de dile getirdik" diye konuştu.

Elçi Çen Hai'nin değindiği konulardan birisi de Çin'e ait uçakların Myanmar'da bir internet güvenliği yazılımı (firewall) kurmak için teknisyenler taşıdığına ve Myanmar sokaklarında Çin askerlerinin görüldüğüne ilişkin söylentiler oldu.

"Kayda geçsin diye, bunlar tamamen saçma ve hatta aptalca iddialardır" diyen Çen, hakkında konuşulan uçağın Çin ve Myanmar arasındaki olağan kargo seferlerinden birini yaptığını söyledi. Çen, pandemi öncesinde günde 18 sefere kadar çıkan uçuşların, daha sonra 5'e düştüğünü, bu seferlerde Myanmar'dan Çin'e deniz ürünleri ve başka ihraç mamüllerinin taşındığını anlattı.

'Çin'i karalama taktikleri'

Global Times, dün de Xu Liping imzasını taşıyan "Batının Myanmar'ı Çin'i karalamak için kullanma taktikleri hüsranla sonuçlanacaktır" başlıklı bir yazı yayımladı.