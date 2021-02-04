Çin Myanmar'da darbeye destek verdiği iddialarını yalanladı

Myanmar'daki darbeyi Çin'in desteklediğine yönelik iddiaların gerçekdışı olduğunu belirten Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, uluslararası toplumun Myanmar'daki sorunların çözümü için "aklıselim bir dış atmosfer" yaratması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısında konuşan Sözcü Wang, Myanmar'daki darbeyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuyla ilgili görüşmelere Çin'in "yapıcı" bir biçimde katıldığını söyledi.

Sözcü Wang "Uluslararası toplum Myanmar'daki farklılıkların düzgün biçimde çözümü için aklıselim bir dış atmosfer yaratmalıdır" dedi. Wang "BM Güvenlik Konseyi'nin atacağı tüm adımlar, Myanmar'daki siyasi, toplumsal istikrar ve barışçıl uzlaşma açısından yapıcı olmalı, gerilimi tırmandırma ve daha fazla karışıklığa yol açmaktan kaçınmalıdır" dedi.

Çin'in BMGK'deki tartışmalara dair iç belgelerin sızdırılmasından dolayı şoke olduğunu da söyleyen Wang, bu durumun konseyin çalışma biçimine aykırı olduğunu ve konsey üyeleri arasındaki karşılıklı güveni sarsacağını ifade etti.

Myanmar'daki darbenin Çin'in desteği ya da rızasıyla yapıldığına ilişkin iddiaları gerçek dışı diye niteleyen Wang, "Myanmar'ın dost bir komşusu olarak Çin ülkedeki tüm tarafların farklılıklarını anayasa ve yasalar çerçevesinde ele almasını, siyasi ve toplumsal istikrarı korumasını umuyor" diye konuştu.

Japonya'ya tepki: 'Soğuk Savaş mantığı'

Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'da yayımlanan bir makalede, Japonya'nın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yasuhide Nakayama'nın Myanmar'daki darbeyle ilgili açıklamalarına tepki gösterildi.

Nakayama dün Reuters'a yaptığı açıklamada "Myanmar özgür demokratik ülkelerden daha da uzaklaşarak Çin ligine katılabilir" demişti.

Global Times'daki makalede "Japonya ve bazı Batı ülkeleri Çin'in Myanmar konusunda Batı'nın karşıtı olmadığının farkına varmalı" denildi. Yazıda Myanmar gibi bir Asya ülkesi olan Japonya'nın, durumu Asyalı bir perspektiften ele almadığı belirtilerek Batı'nın Myanmar'a ilişkin tutumunun ülkedeki gerilimi tırmandırdığı ifade edildi.

Haberde Pekin'deki Çin Toplumsal Bilimler Akademisi Güney Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Xu Liping'in görüşlerine yer verildi. Buna göre Xu "Çin'i 'siyasi açıdan özgür demokratik ülkeler'in karşısına koymak Japonya'nın Soğuk Savaş mantığını yansıtıyor" dedi. Yazıda Japonya'nın Myanmar'daki durumu Çin'i hedef almak için fırsata çevirdiği savunularak Japonya'nın ve Batı "demokrasilerinin" bölgede yalnızca egemenlik alanlarını genişletmeyi istedikleri, Myanmar'ın istikrarının umurlarında olmadığı savunuldu.

BM Genel Sekreteri: Başarısız olması için elimizden geleni yapacağız

Öte yandan Myanmar'daki darbeyle ilgili Washington Post gazetesinin canlı yayınında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "normal şartlar altında yapılan seçimler"in ardından askeri darbenin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi. Guterres, ''Myanmar'a yeterince baskı ile bu darbenin başarısız olmasını sağlamak için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Çii'nin darbenin ardından gözaltına alınmasına ve hakkındaki ülkedeki ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamalarına ilişkin ise Guterres, ''Bir şeyle suçlanacaksa orduya çok yakındı ve orduyu çok fazla korudu, ordunun Arakanlılara saldırısında çok korudu" diye konuştu.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından sivil yönetim ile ordu arasındaki gerilim tırmanırken Pazartesi günü ordu darbe yaparak ülkede bir yıllığına OHAL ilan etmişti. Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Darbeye karşı sosyal medyadan yapılan "sivil itaatsizlik" çağrılarının ardından ülkenin en kalabalık kentlerinden Yangon ve Mandalay'da protesto gösterileri yapıldı. Ülkede Facebook'a erişim engellendi. Dün de bazı hastanelerde doktorlar ve sağlık çalışanları darbeye karşı iş bırakmıştı.