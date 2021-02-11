Çin medyasını sansürleyen İngiltere'ye misilleme: BBC Çin'de yasaklandı

Çin resmi kanalı China Global Television Network (CGTN), İngiltere resmi kanalı BBC World News'in Çin'de yayın yapmaktan men edildiğini bildirdi. Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA), BBC'nin yayın lisansının, kanalın "Çin ile ilgili haberlerinde işlenen ciddi ihlaller nedeniyle" geri çekildiğini söyledi.

İngiltere hükümeti, CGTN yayın yapma lisansını geçtiğimiz hafta iptal etmişti. Bunun nedeni olarak İngiltere sansür kurumu, CGTN'nin "bağımsız editörlüğe sahip olmadığını" öne sürmüş ve China Global Television Network Corporation'ın (CGTNC), Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğini belirtmişti.

NRTA, BBC'nin, haberlerin "gerçek ve tarafsız" olmasını talep eden ülkenin medya düzenlemelerinin hükümlerini özellikle ihlal ettiğine işaret etti. Çin menşeli Xinhua haber ajansının aktardığı bilgiye göre, kararın gerekçesi olarak İngiliz kanalının "eylemleriyle Çin'in ulusal çıkarlarını" ve "etnik dayanışmayı baltalaması" öne sürüldü.

İngiltere, BBC'nin yayın lisansının iptal edilmesini, "medya özgürlüğünün kabul edilemez bir şekilde kısıtlanması" olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bu hareketin yalnızca Çin'in tüm dünyada "medya ve internet özgürlükleri üzerindeki en ağır kısıtlamalara" sahip olduğu iddia edilen imajını güçlendirdiğini iddia etti.

Çinli yetkililer daha önce BBC'yi ülkedeki Covid-19 salgınıyla ilgili haberleriyle "yalan haber" yaymakla suçladı ve kanaldan özür dilemesini talep etti.