Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'Çin'de aşı yasak' iddialarına yalanlama

Bir yalan haber daha.



Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti.



Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır. https://t.co/4OpBluqfpY