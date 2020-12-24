Çin İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin Dışişleri, koronavirüs mutasyonuyla ilgili aldığı önlemi duyurdu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Covid-19 mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Vang, kararın, mutasyonun etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sonrası alındığını dile getirdi.

Daha önce Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın aralarında olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.