Çin ilk yerli yapım nükleer reaktörünü çalıştırdı

Çin, yurtiçinde inşa edilen ilk yerli nükleer reaktörüne güç verdi.

Ülkenin Hualong One teknolojisini kullanan ilk reaktörü başarıyla şebekeye bağlandı ve güneydoğu Fujian Eyaletindeki Fuqing Nükleer Santrali'nde elektrik üretmeye başladı.

Tesisin Genel Müdürü Zao Hao'nun reaktörün iyi çalıştığını söylediği belirtildi. Zao, reaktörün ticari faaliyete geçmesinden önce bir dizi test ve deneme çalışması yapılacağını söyledi.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi, reaktörün 60 yıllık bir ömüre sahip olduğunu ve "dünyadaki en katı güvenlik standardını" karşıladığını belirtti. Şu anda Çin ve diğer ülkelerde altı Hualong One reaktörünün daha inşa edildiği de söylendi.

Bu ayın başlarında, reaktörün tasarımı, Avrupa'nın önde gelen elektrik üreticileri için bir teknik danışma kurulu olarak hizmet veren Avrupa Hizmet Gereksinimleri Organizasyonu tarafından onaylandı.

Fuqing'deki yeni güç ünitesinin inşasına 2015 yılında başlanmıştı.

Çin'in yurtiçi ve yurtdışında toplam 6 tane daha nükleer reaktör inşaatı devam ediyor.

