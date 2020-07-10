Çin Dışişleri Bakanı’ndan uzlaşı mesajı

Çin’in en üst düzey diplomatlarından biri olan ve Dışişleri Başkanlığı görevini yürüten Vang Yi, Perşembe günü Pekin’de yaptığı konuşmada ABD’ye uzlaşma çağrısı yaptı.

Çin’in süper güç olarak ABD’nin yerini almayacağını vurgulayan Vang, ‘‘Kaygı verici olan şu ki, Çin-ABD ilişkisi, dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri, ama diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yaşanan yana en ciddi güçlüklerle karşı karşıya’’ diye konuştu.

Çin’in ABD’ye yönelik politikalarının değişmediğini ileri süren Bakan, Çin-ABD ilişkilerini samimi bir şekilde geliştirme arzularını koruduklarını söyledi. Vang, ufak kazaların önlenmesi için iki ülkenin daha fazla diyalog kurması gerektiğini ve Çin’in ‘‘ABD istekli olduğu sürece’’ askıya alınan görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD’nin mevcut Çin politikasının, olgusal bir zeminden yoksun, yanlış stratejik değerlendirmelere dayandığını ve duygusal patlamalarla ve McCahrtyci önyargılarla dolu olduğunu belirten Vang, 1950’lerde ABD’de Senatör McCarthy tarafından başlatılan anti-komünist kampanyaya atıfta bulundu.

Wang ayrıcı iki ülkenin birbirini değiştirmeye çalışmaması gerektiğinin altını çizerek, Çin’in başka bir Amerika olamayacağını ve olmayacağını, sosyalist sistemin ülkeye ve halkın seçimlerine daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için bir yol haritası da ortaya koyarak iki ülkedeki düşünce kuruluşlarının üç liste hazırlamasını önerdi. Buna göre, ilk liste iki ülkenin birlikte çalışabilecekleri ikili ve küresel meseleleri ortaya koyacak, ikincisi ihtilaf yaşadıkları ancak diyalog yoluyla çözülebilecek meseleleri ayrıntılandıracak ve sonuncu liste de çözülmesi mümkün olmayan meselelerden oluşacak. Vang bu listelerin hazırlanmasının ardından bu ihtilafları düzgün bir biçimde yönetmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gördüğü zararı, farklılıklarını korurken ortak bir zemin bulma anlayışı bulma ruhuna uygun olarak asgariye indirmeleri gerektiğini belirtti.