Çin Dışişleri Bakanı: Pandeminin muhtemelen tek merkezi yok, fakat ilk bildiren biz olduk

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Xinhua'ya '2020'de uluslararası gündemde Çin'in diplomasisi' konulu bir söyleşi verdi. Global Times'ın aktardığı söyleşide Vang, Covid-19 çerçevesinde Çin'in Afrika, ABD ve AB'yle olan ilişkilerini konu aldı.

Söyleşide dünyayı sarsan pandemiye ilişkin, virüsü bildiren ilk ülkenin kendileri olduğunu ancak yüksek ihtimalle virüsün başka yerlerde de ortaya çıkmış olabileceğini söyledi. "Zamana karşı yarıştık ve dünyaya vakaları ilk bildiren ülke olduk" diyen Vang, "Giderek daha fazla araştırma, pandeminin muhtemelen dünyanın birçok yerinde ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor" sözlerini ekledi.

Vang "Çin, bilinmeyen bir koronavirüs tarafından vurulduğunda, epidemiyolojik araştırma yapmak, patojeni belirlemek ve virüsün genom dizilimi de dahil olmak üzere önemli bilgileri duyurmak için acil önlemler aldı. Tüm bunlar dünya çapında alarm zillerini çaldı" ifadelerini kullandı.

'Bir sonraki ABD hükümetinden umutluyuz'

ABD'yle ile olan ilişkilere yönelik konuşan Vang, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığını ancak temelde, her şeyin "ABD'li yöneticilerin Çin hakkındaki ciddi yanlış anlamalarından" kaynaklandığını söyledi.

ABD'nin "yeni bir Soğuk Savaş başlatma girişiminin" iki ülkeye de ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı, ABD ve Çin arasındaki gerilimin aynı zamanda dünyada ciddi krizlere de neden olduğunu söyledi.

Çin-ABD ilişkileri yeni bir dönüm noktasına geldiğini söyleyen Bakan, "Yeni bir umut penceresi açılıyor" diyerek Joe Biden yönetimi altında daha iyi ilişkiler kurulabileceğinin sinyalini verdi. Vang "Bir sonraki ABD yönetiminin mantıklı bir yaklaşıma döneceğini, Çin ile diyaloğu sürdüreceğini, ikili ilişkilerin normale döneceğini ve işbirliğini yeniden başlatacağını umuyoruz" dedi.

ABD ile koordinasyon, işbirliği ve istikrara dayalı bir ilişki geliştirmeye hazır olduklarını söyleyen Vang, "Çin asla ABD'nin içişlerine karışmaz ve ABD ile barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine değer verir. Aynı şekilde, ABD'nin de Çin halkı tarafından seçilen düzen ve kalkınma yoluna saygı göstermesi ve daha iyi bir yaşam sürdürmek için meşru haklarına saygı duyması gerekiyor." dedi.

'Çin bu yıl AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu'

Çin ve AB ilişkilerine değinen Dışişleri Bakanı, iki ülkenin sistematik rakipler olmadığını "kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu ifade etti.

2020'de Çin'in, ilk kez AB'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Vang, "Çin, Avrupa entegrasyonunun, AB'nin daha fazla stratejik özerkliğinin ve uluslararası ilişkilerde AB'nin daha büyük rolünün destekçisi olmaya devam edecektir" dedi.

'Çin'in Afrika'daki doğrudan yatırımı 100 kat arttı'

Çin'in Afrika'daki yatırımlarına ilişkin konuşan Vang Çin'in "en büyük gelişmekte olan ülke" olduğunu ve Afrika'nın en fazla sayıda gelişmekte olan ülkeye ev sahipliği yaptığını söyleyerek Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) üyesi 12 Afrika ülkesiyle borçları askıya alma anlaşmaları imzaladıklarını ve 15 Afrika ülkesi için vadesi geçmiş faizsiz kredilerden feragat edildiğini söyledi.

Çin yatırımlarıyla Afrika'da 6 bin kilometreden fazla demiryolu, 6 bin kilometrelik yol, yaklaşık 20 liman ve 80'den fazla büyük elektrik santrali inşa edildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı, "İki yönlü ticaret 20 kat ve Çin'in Afrika'daki doğrudan yatırımı 100 kat arttı. Afrika ile dijital ekonomi, akıllı şehir, temiz enerji ve 5G gibi yeni iş formlarında işbirliğini genişlettik, böylece iki taraf arasında Bir Kuşak ve Bir Yol işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini artırdık" dedi.