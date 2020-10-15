Çin Devlet Başkanı’ndan orduya: Savaşa hazırlıklı olun

ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’ndeki gerilim sürerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önceki gün orduya savaşa hazırlıklı olma talimatı verdi.

Guangdong eyaletinin Chaozhou kentindeki Deniz Piyade Birliklerini ziyareti sırasında konuşan Şi, askerlere “yüksek alarm durumunu koruma” ve “tüm zihin ve enerjilerini savaş için hazırlanmaya vermeleri” çağrısı yaptı. Şi ayrıca konuşmasında askerlerin “mutlak bir biçimde sadık” ve “güvenilir” olmalarını istedi.

Çin Devlet Başkanı’nın bu açıklaması Washington ile Pekin arasında yaşanan bir dizi gerilimin ardından geldi.

ABD'den yeni provokasyon

Geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi’nde ABD’nin USS John S. McCain fırkateyninin Parcel Adaları’nın yakınlarında görülmesi üzerine Pekin’den provokasyon açıklaması gelmişti. Bugünse USS Barry adlı ABD fırkateyninin Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini duyuran Çin, ABD’nin Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı ciddi bir biçimde baltaladığını duyurdu. ABD Donanması ise geminin boğazdan geçişini “rutin” diye niteledi ve “serbest ve açık Hint Pasifik’ine bağlılığını” gösterdiği ileri sürdü. ABD Güney Çin Denizi’ndeki provokasyonlarını “seyir serbestliği” adı altında sürdürüyor.

'Şi ordunun amfibik kanadından memnun değil'

Öte yandan Çin Devlet Başkanı’nın önceki gün orduya verdiği talimat askeri analistler tarafından Şi’nin ülkenin silahlı kuvvetlerinin amfibik kanadından memnun olmadığını gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Şi sözkonusu açıklamasında deniz piyadelerinin hedeflerini Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun modernizasyon inisiyatifiyle uyumlu olarak güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Şi’nin donanma güçlerinden ordunun hedef ve yönelimine uygun bir yol haritası oluşturmasını istediği belirtildi.

Donanma Çin'in Afrika'daki faaliyetleri için de önemli

Pekin’in Tayvan’ın yeniden anakarayla birleşmesi planına göre, deniz piyadelerinin ön cephede yer alması öngörülüyor.

Öte yandan donanma Çin’in özellikle Afrika’daki faaliyetleri için de önem taşıyor. Şi’nin askeri reformlarıyla özel muharip güçlerinin resmen genişletilmesi ve yeniden yapılandırılmasından birkaç ay sonra 2017’nin Temmuz ayında Çin Cibuti’ye donanma güçleri göndermeye başlamıştı.

Yine deniz piyadelerinin görevleri arasında Doğu ve Güney Çin denizindeki mevzilerini de korumak yer alıyor.

Öte yandan Pekin'de bulunan donanma uzman Li Jie’ye göre Çin deniz piyadelerinin muharip programının sadece ölçek olarak değil aynı zamanda donanım ve yazılım açısından da güncellenmesi gerekiyor.

Çin, 2017’de 20 bin olan deniz piyadelerinin sayısını 100 bine çıkarma hedefini koymuştu ancak ABD’li Jamestown Foundation’a göre henüz bu sayı 40 bine ulaşmış durumda.

Çin aynı zamanda amfibik nakliye liman filosunu genişletirken ve geçen ağustos ayında helikopter gemilerinin denemelerine başladı. Yine bir amfibik saldırı gemisinin de halihazırda planlama aşamasında olduğu biliniyor. Ancak bu araçların donanım açısından halen ABD donanmasının gerisinde olduğu ifade ediliyor.