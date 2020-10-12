Çin: Bir kentte birkaç vaka çıktı tüm kente test yapacaklar

Çin'in Çinğdav şehrine, yurt dışından yeni vakalar geldikten sonra şehir çapında Covid-19 test kampanyası başlatıldı. Çin'in doğusundaki Çinğdav şehrinde, yurt dışından dönen insanlar arasında birkaç vaka gözlemlendi. Bunun üzerine bu insanlar yerel bir hastaneye götürüldü. Şimdi kent tüm sakinlerini koronavirüs için test etmeye hazırlanıyor.

Çinğdav yetkilileri, 9 milyon nüfusu kucaklayacak ve 5 gün sürecek şehir çapında bir test kampanyası duyurdu. Pazartesi günü başlayan kampanyaya ilişkin internette ortaya çıkan görüntüler, Covid-19 testi yaptırmak için kuyruklarda bekleyen yerel sakinleri gösteriyor. Test tezgahlarından bazıları Pazar gecesi çoktan çalışmaya başlamıştı.

Kıyı kentinde yakın zamanda keşfedilen 12 vaka mevcut, bu vakaların 6'sı herhangi bir semptom göstermiyor. Yurt dışından gelen hafif ve asemptomatik Covid-19 hastaları tedavi için Çinğdav Göğüs Hastanesine kaldırıldı.

Enfekte kişilerin yaşadığı ve ziyaret ettiği bazı konut blokları ve hastaneler karantina altına alındı. Hastanenin kendisi, virüsü çevreleme önlemlerinin bir parçası olarak dışarıya kapatıldı.

Karantinaların ardından gelen keşif ve test kampanyası, Çin'in ülke çapında milyonlarca insanın seyahat ettiği Altın Hafta tatilini kutlamasından bir hafta sonra geldi. Çinğdav'dan gelen haberlerin ardından yakınlardaki Jinan şehrinde de 23 Eylül'den bu yana şehri ziyaret eden herkesin Covid-19 testi yaptırmaya çağırıldığı bildirildi.

Liaoning Eyaletindeki bir kıyı şehri olan Dalian, yerlilere Çinğdav'ı ziyaret etmekten kaçınmalarını ve 27 Eylül'den itibaren seyahat kayıtlarını beyan etmelerini söyleyen bir seyahat uyarısı yayınladı.

Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında 21 yeni doğrulanmış Covid-19 vakası olduğunu bildirdi. Rapor, Çinğdav'da teyit edilen vakaları içermiyordu. Sağlık otoritesi, Çin'de teyit edilmiş vaka olarak sayılmayan yeni asemptomatik vaka sayısının Pazar günü bir gün 23'ten 32'ye yükseldiğini söyledi.

Çin anakarasında teyit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı şu anda 85.500'ü aşarken, ölü sayısı artmadan 4.634'te kalıyor.

Bu Çinğdav'da yapılan ilk büyük koronavirüs uyarısı değil. Geçen ay, ithal deniz ürünü ile ilgili bir yerde çalışan iki liman işçisinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ürünler derhal mühürlendi ve pazara girmeleri engellendi ve toplu testler yapıldı. Bununla birlikte, 12 bin liman işçisinin hiçbiri pozitif sonuç vermedi.