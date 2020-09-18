Çin Bilim Bakanı: 11 Covid-19 aşısını test ediyoruz, 4 aşının 3. faz denemeleri yapılıyor

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Vang Cigang, bugün, Pekin'deki Zhongguancun forumunda yaptığı konuşmada, "Şu anda, klinik deneyler aşamasına 11 aşı girdi, bunların dördü zaten 3. aşamada." dedi.

Bakana göre, Çinli araştırmacılar aynı anda beş tip Covid-19 aşısının geliştirilmesine odaklandılar: rekombinant protein alt birimi aşısı, etkisizleştirilmiş aşı, adenoviral vektör bazlı aşı, nükleik asit bazlı aşı ve canlı zayıflatılmış grip aşısı.

Çinli Bakan, "Covid-19 pandemisi dünya çapında yayılmaya devam ediyor, henüz tam kontrol altına alınmadı ve sonbahar-kış sezonunun gelişiyle birlikte, başlangıçta olduğu duruma geri dönme olasılığı var. Salgının önlenmesi ve kontrolü ciddiyetini koruyor. Virüs sınır tanımıyor, zorlukların üstesinden birlikte gelmek için güçlerimizi birleştirmemiz, birbirimize yardım ve destek sağlamamız gerekiyor" dedi.

Çin aşılarından biri, Eylül ayı başlarında, birkaç ülkeden yaklaşık 50.000 kişinin Faz 3 klinik denemelerine katıldığını söyleyen China National Biotec Group tarafından geliştiriliyor. Yine denemelerin 3. Aşamasında yer alan bir başka aşı, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülkede aşıyı test eden Sinovac tarafından oluşturuldu.