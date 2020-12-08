Çin aşısı Sinovac için ilk sonuçlar geldi

Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneyleriyle ilgili ilk sonuç deneylerin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'dan geldi.

Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı. Sinovac aşısının Endonezya'daki klinik deneylerine 1600 kişi katılmıştı. Endonezya'nın açıkladığı sonuçlar, aşının Faz 3 deneylerinden açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor.

Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.

Kapasitesini 600 milyon doza çıkarıyor

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac ile Hongkonglu Sino Biopharmaceutical şirketi arasında imzalanan yatırım anlaşması doğrultusunda Sino Biopharmaceutical şirketinin Sinovac'ın hisselerinin yüzde 15'ini satın alarak şirkete 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı duyuruldu. Böylece koronavirüse karşı geliştirilen aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak yılda 600 milyon doza ulaştırılması için yeni bir üretim tesisinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Sinovac'ın CEOsu Yin Weidong söz konusu yatırımın, "aşı satış kapasitesini artıracağını, Asya piyasalarına açılma imkanı tanıyacağını bu sayede yeni teknolojiler geliştirileceğini ve her şeyden önemlisi pandemi ile küresel mücadele çabalarını hızlandırılacağını" ifade etti.