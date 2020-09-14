Çin anakarasında yeni yerel Covid-19 vakasına rastlanmadı

Çin'de Pazar günü yayınlanan Covid-19 verilerine göre Çin anakarasında yeni yerel vakaya rastlanmadı. Anakarada üç şüpheli Covid-19 vakası varken, ülkede 6 bin 527 yakın temaslı bulunuyor, 650 kişiyse dün itibatiyle tıbbi gözlem altında taburcu edildi.

Dün anakarada yurt dışından gelen 10 kişide Covid-19 tespit edilirken ülkedeki aktif vaka sayısı 145 olmuş oldu.

Yine Pazar günü, tümü anakara dışından gelen 39 yeni asemptomatik vaka rapor edildi ve bir asemptomatik vaka doğrulanmış olarak yeniden kategorize edildi.

Xinhua'nın haberine göre Çinli sağlık yetkilileri, 377'si anakara dışından olmak üzere 378 asemptomatik vakanın hala tıbbi gözlem altında olduğunu açıkladı.

Çin anakarası dışındaysa bugüne kadar Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (ÖİB) 100 ölüm dahil 4 bin 957 doğrulanmış vaka, Makao ÖİB'de 46 doğrulanmış vaka ve Tayvan'da yedi ölüm dahil 498 vaka bildirildi.

Hong Kong ÖİB'de 4 bin 630 Covid-19 hasta, Makao ÖİB'de 46 ve Tayvan'da 475 hasta iyileşme sonrasında hastanelerden taburcu edilmişti.