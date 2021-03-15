Çin: ABD ve KDHC'nin diyalog kurmasını destekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile Şubat ortasından beri iletişim kurmaya çalıştığı ancak Pyongyang yönetiminden yanıt alamadığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Japonya ve Güney Kore'yi ziyareti öncesinde dile getirilen iddiaya ilişkin, Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien'den Pekin'in ABD ile KDHC arasında bir diyaloğu desteklediği açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e bugün başlayan ve dört gün sürecek Japonya ve Güney Kore ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek. Bu temasların ardından Blinken, Perşembe günü Alaska'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek.

Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Kore Yarımadası'nın mevcut barış ve istikrarlı durumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtti. Sputnik'in aktardığına göre sözcü Cao "Çin, Kuzey Kore ve ABD'nin diyalog ve teması, ilgili tarafların karşılıklı çok taraflı diyalog başlatmasını destekliyor" ifadesini kullandı ve tüm tarafların ortaklaşa çaba harcaması ve Kore Yarımadası'nın mevcut barış ve istikrarlı durumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtti. Cao, Çin'in, karşılıklı hareket ve adımların eş zamanlı olması ilkesi çerçevesinde yarımadadaki siyasi çözüm sürecinin teşvik edilmesi konusunda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

'Hong Kong'un seçim sisteminde reform Çin'in iç işleridir'

Hong Kong konusunda da açıklamalarda bulunan Cao Licien, Hong Kong'da alınan kararların Çin'in iç işlerine dahil olduğunu vurguladı. G7 ve AB ülkelerinin Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (UHK) Hong Kong'un seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik aldığı kararı eleştirmelerine değinen Cao, "Son zamanlarda bazı ülkelerin UHK'nin aldığı kararı art niyetle karaladığı ve açıkça Hong Kong ve Çin'in iç işlerine karıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Cao, "Çin bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi. Cao, "Hong Kong'daki seçim sistemi Çin'in bölgesel seçim sistemidir. Nasıl planlanacağı, nasıl geliştirileceği ve nasıl iyileştirileceği tamamen Çin'in iç işleridir" dedi.

Hong Kong'un İngiltere'nin idaresindeki 150 yıldan uzun sürede baskıyla karşılaştığını ve kimsenin demokrasiden bile bahsedemediğini vurgulayan Cao, ilgili tarafları "Hong Kong'un Çin'e dönmesinin üstünden 24 yıl geçtiği gerçeğini görmeye, uluslararası hukuka saygı duymaya ve Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya" çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki "temel özgürlükler, demokratik ilkeler ve siyasi çoğulculuğun artan bir baskı altında" olduğunu ileri sürerek AB'nin bundan üzüntü duyduğunu, reform kararının "bir ülke iki sistem" ilkesinin ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

G7 ülkeleri de karar için "Hong Kong’da siyasi çoğulculuğu engelleyeceği ve seçimin demokratik unsurlarını yıpratacağı" iddiasında bulunmuştu.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi 11 Mart’ta yıllık toplantıların son gününde Hong Kong’da seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik karar almıştı.

Karar kapsamında Hong Kong’da Baş Yöneticiyi seçen 1200 kişilik Seçim Komisyonunun 1500’e, 70 sandalyeli Hong Kong Yasama Konseyindeki sandalye sayısının 90’a çıkarılacağı duyurulmuştu.

Bununla birlikte Seçim Komisyonu, Yasama Konseyi ve Baş Yöneticilik makamlarına seçilmek isteyen adayların yeterliliklerinin tespiti için İnceleme Komitesi kurulacağı ve Hong Kong’daki kanun ve düzenlemelerinin bu kapsamda yeniden şekillendirileceği açıklanmıştı.