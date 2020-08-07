Çin: ABD ile diplomatik savaş peşinde değiliz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ülkesinin ABD ile bir diplomatik savaşı yükseltme peşinde olmadığını söyledi.

Şinhua ajansına konuşan Vang, ABD-Çin ilişkilerinde 4 prensiple hareket ettiklerini, bunların da “Karşı karşıya gelişten kaçınma, samimi diyalog kanallarını açık tutma, ayrıştırmayı reddetme, ortak sorumluluklara sahip çıkma” olduğunu söyledi.

Vang ayrıca "21. yüzyılda kim yeni bir Soğuk Savaş başlatmak isterse tarihin yanlış tarafından yer alacaktır, yalnızca uluslararası işbirliğini baş aşağı çeviren olarak hatırlanacaktır” dedi.

ABD geçen ay Çin’in Teksas’taki Houston’da bulunan konsolosluğunu kapatma kararı almıştı. Çin ise karşılık olarak ABD’nin Çıngdu’daki konsolosluğunu kapatmıştı.

Vang “Çin ABD ile bir ‘diplomatik savaş’a girmek istemiyor. Bu iki halkın da çıkarlarına zarar verir” dedi. Çin Dışişleri Bakanı ABD’nin “yanlış yolda” ilerlemeye devam etmesi durumunda Çin’in de karşılık vereceğini sözlerine ekledi.