Çin, 8 ülkenin vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi

Çin’in getirdiği yasaklar doğrultusunda, Avrupa’da salgından en fazla etkilenen İngiltere, İtalya, Fransa, Belçika ve Rusya vatandaşları ikinci bir emre kadar ülkeye giriş yapamayacak.

Pekin ayrıca, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş’ten gelenlere de geçici olarak sınırlarını kapattı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 151’e yükseldi.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 98 kişi iyileşti.

