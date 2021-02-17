Çin, 2020'de AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu

Çin, 2020 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ticaret ortağı oldu. Çin, bu alanda liderliği ABD'den aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Çin'le AB arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl 709 milyar dolar değerinde olurken, ABD'yle AB arasında yapılan toplam ticaret geçen yıl 671 milyar dolar değerinde oldu.

2020 yılında dünya genelinde en çok büyüyen ekonomiye sahip olan Çin'in, Avrupa'dan otomobil ve lüks ürünler taleplerini artırdığına işaret edildi.

Öte yandan, Avrupa'nın geçtiğimiz yıl Çin'den tıbbi ekipman ve elektronik alet talepleri de artmış oldu.

AB'nin istatistik ofisi Eurostat'ın verilerine göre, AB'nin Çin'den ithalatı yüzde 5,6 oranında, Çin'e ihracatıysa yüzde 2,2 oranında artış gösterdi.

Çin'in Ocak ayından yayınlanan resmi verilerine göreyse, ülkenin AB'yle ticareti geçtiğimiz yıl yüzde 5,3 oranında yükselerek 696,4 milyar dolar oldu.

Eurostat verilerine göre, AB'nin Çin'le ticaret açığıysa 199 milyar dolardan 219 milyar dolara yükseldi.

İstatistiklere göre, ABD ve İngiltere, AB'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler olmaya devam ederken, iki ülkeyle ticaret geçtiğimiz yıl önemli ölçüde azaldı. Buna göre, ABD'den ithalat yüzde 13,2 oranında, ABD'ye ihracatsa yüzde 8,2 oranında azaldı.

ABD'yle AB arasındaki ticaret, çelik ve otomotiv sektörüne karşılıklı olarak uygulanan tarifeler nedeniyle de azalma gösteriyordu.