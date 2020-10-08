Çilingiroğlu, MHP’li Semih Yalçın’a dava açacağını duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Halk TV'de konuşan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye saldırdığını iddia ederek, “Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız” sözlerinin ardından Çilingiroğlu bir açıklama yaptı.

Yasal sürecin avukatlarınca başlatıldığını söyleyen Çilingiroğlu “Sayın Bahçeliye de, devlet adamlarımıza da saygımız sonsuz” diye de ekledi.

Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şahsıma hakaret eden ve kuru iftira atanlar hakkında yasal süreç bu gün itibari ile avukatlarımca başlatılmıştır. Benim gibi aydınların tek ve gerçek bir önderi vardır; ulu önder Atatürk. Kimsenin elini eteğini şimdiye kadar öpmedik bundan sonrada öpmeyiz. Bilim yaparız. Bilim.

Sayın Bahçeliyede devlet adamlarımızada saygımız sonsuz. Hiç bir siyasi parti üyesi değilim hiç bir siyasi partiyede karşı değilim siyaset denen şeye girmem lakin ben bilimciyim. Ancak görüşlerimizi söylerim. Canlı yayında söylenmiş bir kelime için düzeltme yaptım özürde dilerim.”

“Lakin şahsıma derecesiz hakaret ve tehdit yapanlara şunu söylemek istiyorum ve bunun siyasetle hiç bir alakası yok bu bir gerçek” diyen Çilingiroğlu, doların 8 lira olduğunu belirterek “Ona buna tehdit edip hakaret edeceğine işini yap çalış çözüm bul. Millet seni oralara boşuna getirmedi. Çözüm bul” ifadelerini kullandı.