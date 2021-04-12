Cihangir'de bir kadına bıçakla cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

İstanbul Cihangir'de bir kadını bıçakla saldırıp taciz eden Berzan Erem Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "cinsel saldırı", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı bir kadının arkasından gelerek bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.