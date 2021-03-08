Cihangir İslam CHP'ye katılıyor

Habertürk'ün haberine göre İstanbul milletvekili Cihangir İslam CHP'ye katılma kararı aldı.
2018 seçimlerinde CHP sıralarından seçimlere girerek İstanbul'dan milletvekili seçilen İslam, seçildikten sonra Meclis'te Saadet Partisi sıralarına geçmiş, Mart 2020'de de Saadet Partisi'nden istifa etmişti.
Haberde, yapılan görüşmeler sonucunda CHP'ye katılma kararı alan İslam'a rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağı belirtildi.
Cihangir İslam'ın katılmasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselecek.