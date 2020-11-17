Cihan Kurkut: Yaşanılmaz bir ülke olmuşuz, bunu anladık

Diyarbakır 2017 Newroz'una katılırken polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un katil zanlısı polis Y.Ş. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan açılan davanın 12’nci duruşması, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, duruşmada sanık Y.Ş. hakkında beraat kararı verirken, olası şüphelinin tespiti için de 72 polis hakkında suç duyurusunda bulunmasını kararlaştırdı.

'Karar hukuksuzluğun resmidir'

DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre, duruşmayı izleyen HDP milletvekilleri, kararın ardından Kemal Kurkut’un ağabeyi Cihan Kurkut ile birlikte açıklama yaptı. Adliye önünde konuşan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kameralar önünde, üst tarafı çıplak bir vaziyette herkesin canlı tanıklığıyla işlenen cinayette de Kemal Kurkut öldürüldüğünü ispatlayamadı. Bu topraklarda Kürdün öldürüldüğü hiçbir davada ceza kararı çıkmamıştır" dedi.

Bu kararın "adaletsizliğin resmi" olduğunu söyleyen Beştaş, şöyle konuştu:

"Karar hukuksuzluğun resmidir. Bu karar, polis memurlarının hepsini bu davaya dâhil etmeyenlerin, onları koruyanların, bu ülkede insan canının ne kadar kıymetsiz olduğunun resmidir. Bu öldürülen Kürt ise zaten ceza yoktur. Bunu yüz yıldır yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Ama başardığımız birşey var. Artık öldürüldüğümüzü ispatlıyoruz. Onlar ceza almıyor, varsın almasınlar. Bizim ahirete kadar iki elimiz bu cinayeti işleyenlerin de, bu cinayetlere yol verenlerin de, bunun karar ve iradeyi ortaya koyanların da yakasandadır. Er geç bu adalet sağlanacaktır. Bir ülkede adalet ölmüşse kıyamet o zaman kopar. Sayın Adalet Bakanı, 'Adalet gerçekleşsin kıyamet kopsun' diyorsunuz ya, bu ülkede hergün adalet öldürülüyor, adalet duygusu katlediliyor ve biz bunun canlı tanığıyız."

'Daha adil bir yargılama bekliyorduk'

Kemal Kurkut’un ağabeyi Cihan Kurkut ise baştan sona adil yargılama beklediklerini söyledi. Kurkut, "Bu olmadığı için de ülkede adaletin olmadığını bir daha anlamış olduk. Daha adil bir yargılama bekliyorduk. Ama yaşanılmaz bir ülke olmuşuz, bunu anladık" diye konuştu.