Çiftlik halkı HES istemiyor: '6 kez kovduk, yine kovarız'

İstanbul’da Kurulu olan Çiftlik Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Tozlama yapılmak istenen HES’i istemediklerini söyledi "hem mahalledekiler hem de toprağımızın özlemiyle İstanbul’da yaşayanlar olarak ortak mücadelemiz sürecek" dedi.

Derneklerini 1997 yılında İstanbul’da hemşerimizin birlik ve beraberlik adına kurduklarını belirten Tozlama, “Dernek olarak, Korgan ilçemizin Çiftlik Mahallesi başta olmak üzere Çanlı’dan Tepealan’a kadar olan Keş Deresi üzerinde yapılması planlanan Balamir HES projesinin detaylarını incelemeye aldık. Bu projenin öncesinde yapılan ÇED raporunun detaylarına bakıldığında Keş Deresi havzasına uygun olmadığı; iklim ve yetiştirilen tarım ürünleri yanlış bilgilendirilmiştir. Aynı zamanda imar planının yerleşim alanları baz alınarak yapılmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Milletvekilleriyle de görüştük

Her kesimle görüştüklerini belirten Başkan, “Bu süreçte yönetim kurulu ve Av. İsmail Topçuoğlu önderliğinde köydeki ileri gelen hemşerilerimizle beraber bir heyet oluşturduk. Yine bu süreçte Ordu Çevre Derneği yöneticilerinin destekleriyle halkı bilgilendirme toplantıları yapıldı. Çiftlik, Çamlı, Yeniköy sakinleri olarak 1700 imzalı imar değişikliğine itiraz dilekçesini Ordu Çevre Şehircilik Müdürlüğüne ve OSKİ’ye verildi. TBMM’de Ordu Milletvekillerine durum anlatıldı. Konunun siyaset üstü olduğu vurgulandı” dedi.

Hukuksal süreç devam ediyor

Tozlama, Ordu Valisinin de ziyaret edildiğini belirterek, “Hem Çiftlik Mahallesi’nde hem de diğer mahallelerde bilgilendirme çalışmaları devam ederken Balamir HES projesi için yapılmak istenen imar değişikliğine karşı Ordu İdari Mahkemesi’ne dava açtık. 12 Şubat 2021 tarihinde Bilirkişi Heyeti geldi, incelemelerde bulundu. Bilirkişi Heyeti geldiği gün halkımız çocuk yaşlı, kadın erkek heyeti karşıladı. Olgunlukla izledi, HES’i istemediğini heyete de belli etti. Bu süreç devam ederken şirket altı kez dereye inmeye yeltense de halkımız izin vermedi. Hem hukuksal hem de fiili mücadelesinde kararlı olduğunu gösterdi. Ayrıca şirketin ruhsatın 7 yıllık süresi de bitti. Dernek olarak bundan sonra da halkımızla birlikte olacağız. Ordu Çevre Derneği’ne, vekillere ve dostlara destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tek vücut olduk

Halkın tepkilerini yakından bilen Çiftlik Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Güleş de şunları söyledi. “Bizler yaşam kaynağımız deremize sahip çıkıyoruz. Deremiz Korgan Belediyesi’nin kanalizasyonu ve peynir fabrikasının kirli sularının tehdidi altında. Bu yetmezmiş gibi, suya HES el koyacak. Yetmiyor, fındık bahçelerimiz, ormanımız yok olacak. Kabul etmiyoruz. Şirketi 6 kez kovduk, yine kovarız. Deremize dokunamayacaklar” dedi.