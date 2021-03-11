Çiftçiler Ayakkabı işçileri fabrika önündeydi: Hakkımızı alacağız

Hadımköy’de bulunan Çiftçiler Ayakkabı’da sendika üyesi oldukları için işçiler işten çıkarılmaya zorlanıyor. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS), Hadımköy'de bulunan fabrika önünde basın açıklaması yaptı.

İşçiler sendikanın anayasal hak olduğu hatırlatarak yapılanların kanunsuz olduğuna dikkat çekti ve işçilerin fabrikaya alınmamasının hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Açıklamada işçinin işçiden başka dostunun olmadığını söylenip “Bir yandan sendika hakkı anayasal hak olarak tanımlanırken bunun tüm koşullarını yerine getirirseniz bile talep işçiden-emekçiden gelince herkes üç maymunu oynuyor. Hangi açıdan bakarsak bakalım tek bir gerçek ortaya çıkmaktadır, o da işçinin işçiden başka dostu olmadığı gerçeğidir” denildi.

Ücretsiz izin aldatmacası

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul Bağcılar’da kurulu Çiftçiler Ayakkabı’da salgın sürecinde ücretli izne çıkarılan ancak verilen sözlere rağmen ücretleri ödenmeyen işçiler iş bırakmıştı.

Çiftçiler Ayakkabı’da çalışan işçiler, salgın döneminde firma yönetiminin “Sizleri mağdur etmeyeceğiz, maaşlarınızı vereceğiz” diyerek kendilerini izne çıkardıklarını söyledi. Fakat aradan geçen zamanda fabrika yönetimi sözünü tutmadığı dile getiren işçiler halen ücretsiz izinde olduklarını dile getirdiler.

Patron kameralardan işçileri fişledi

soL'a açıklamada bulunan işçilerinden Kemal Dalgın şunları anlattı:

''İsmim Kemal Dalgın Biz Bağcılar'da biz dikkat çalışması başlatmıştık. Bizi kameralardan tespit etmişlerdi. 7. ayın 20'sinden itibaren ücretsiz izne gönderildim. Halen de ücretsiz izindeyim. Herhangi bir hak alamadık, mücadeleye devam ediyoruz. Benimle beraber ücretsiz izne gönderilen yaklaşık 200 işçi var. Bir grubumuz mahkemelerle uğraşıyor. 5. ayın 5'inde ilk mahkememiz var."