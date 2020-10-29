Cidde'de Fransız Konsolosluğu'na saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı.

Saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı.

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