Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı.
Saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı.
Kaya Tokmakçıoğlu
Ali Delişmen
Haber Merkezi
Cidde'de Fransız Konsolosluğu'na saldırı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi.
Haber Merkezi
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı.
Saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı.