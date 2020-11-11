Cidde’de Fransa’nın düzenlediği anma töreninde patlama

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, Birinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anıldığı törende patlama meydana geldi. Fransa çok sayıda ülkenin diplomatlarının da katıldığı anma töreninde gerçekleşen patlamada yaralananlar olduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı saldırının Kızıldeniz liman kentinde yabancı büyükelçiliklerin de katıldığı bir törende gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında “Anma törenine katılan büyükelçilikler tamamen gayri meşru olan bu korkakça saldırıyı kınar” denildi.

Fransa ayrıca Suudi Arabistan’daki yurttaşlarını en yüksek seviyede dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Törene katılan Yunanistan Büyükelçiliği’nden bir yetkili ise Reuters’a yaptığı açıklamada “Cidde’de Müslüman olmayanlara ait bir mezarlıkta bir tür patlama meydana geldi. Biri Yunan olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi yetkililere saldırının aydınlatılarak sorumlularının yakalanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu patlamanın gerçekleştiği mezarlıkta güvenliğin sağlandığını duyurdu.

Cidde’de 29 Ekim’de Fransız Konsolosluğu’na saldırarak bir güvenlik görevlisini yaralayan bir kişi tutuklanmıştı.

