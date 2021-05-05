CIA'in son utanmazlığı: Kadınlar ve azınlıklar bizimle çalışabilirsiniz!

ABD emperyalizminin uluslararası terör organizasyonu CIA, resmi YouTube kanalı üzerinden bir "işe alım" videosu yayınladı. Yayınlanan propaganda videosunda "Renkli bir kadın, anne, doğuştan gelen cinsiyetini taşıyan bir Y kuşağı mensubu" olduğunu vurgulayan CIA ajanı aynı zamanda "Yaygın Anksiyete Bozukluğu" taşıdığını bu koşullara karşın ABD'nin istihbarat teşkilatında iş bulabildiğini anlatıyor.

Söz konusu propaganda videosunda CIA'in resmedilen ajanı şu ifadeleri kullanıyor:

"Eskiden 'Imposter Sendromu'yla boğuşurdum, ancak 36 yaşımdan sonra kadının ne olabileceği ya da nasıl olması gerektiğine yönelik yanlış yönlendirilmiş patriarkal fikirleri özümsemeyi reddettim"

ABD'nin merkezi istihbarat teşkilatının ne iş yaptığına dair en ufak bir fikrin verilmediği propaganda videosu şahsın kendisinin son defa Latin Amerika kökenli olduğunun altını çizmesiyle sona eriyor.

İlgili propaganda videosu

Komedyen Blaire Erskine, CIA'in propaganda videosunu "kadınlar da cinayet işleyebilir" diyerek alaya aldı.

Why I love working for the CIA. pic.twitter.com/Frs3OnNgP3 — blaire erskine (@blaireerskine) May 3, 2021

Erskine, CIA'in propagandasıyla dalga geçtiği skeçte, "Hiçbir zaman diğer kızlar gibi olmadım" derken "Biliyor musun, patriarkanın benden yapmamı istediği şeyi asla yapmadım. Küçük bir kızken arkadaşlarımla havuzda Marco Polo oynarken başlarını suyun altında tutup bana Polo'nun nerede olduğunu söyletiyordum. Ne demek istediğimi biliyorsun?" şeklinde alay etti.

Komedyen Erskine, CIA'in çalışma yöntemlerine ve siciline atıfta bulunarak "Üniversitede, diğer kızlar asit çekerken, onlara asidi veren bendim! Ve sonra bilgi almak için psikolojik olarak onlara işkence ederdim" dediği videosunu en son (orjinal videodakine paralellikle) kendi çocukluğuna dair bir fotoğrafı kaldırıp şu sözleri söylerken bitirdi:

"Biliyorsun, geri dönüp bu küçük kıza bir şey söyleyebilseydim, gidip ona kadınların da cinayet işleyebileceğini söylerdim"

CIA'in bu tür bir "yumuşatılmış liberal" şov yapması doğal olarak hem dünyada hem de Amerikan vatandaşları arasında alay konusu olurken, ABD'nin daha "şahin" unsurlarından da eleştiriler eksik olmadı.

CIA'nın işe alım videosundaki yeni kullandığı retorik eski CIA Genel Direktörü ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eleştirilerinin hedefi oldu. Pompeoya göre videoda CIA'ye yönelik yanlış bir fikir sunuluyor ve CIA'in bu tür mesajlar vermek yerine "yetenekli vatanseverleri" çekmesi gerekiyor.

Pompeo "CIA Direktörü olduğumda, bireylere ırklarına veya cinselliklerine değil, yetenek ve becerilerine göre değer verdik. Bir kadın analistin bana söylediklerini asla unutmayacağım: 'İşim için bana değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendi becerilerimin ve başarılarımın beni tanımlamasını isterim, cinselliğimin değil'" mesajını paylaştı.

Eski CIA başkanı, örgütün işe alma politikalarını "biraz liberalleri yatıştırmak, woke ajanda" uğruna değiştirerek "milli güvenliğini" riske attığını düşünüyor.