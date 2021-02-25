CIA başkan adayı Burns, Çin'i hedef aldı: Otoriter bir hasım, yağmacı

ABD Başkanı Joe Biden’ın CIA Başkanı olarak atadığı ve Senato’da onaylanmasına kesin gözüyle bakılan William Burns, Çin’i “zorlu ve otoriter hasım” diye niteledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ndeki onay sürecinde ifade veren ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Burns, ABD istihbaratının önündeki en önemli sınamanın Çin olacağını söyledi.

Çin’in "fikri mülkiyeti çalma yeteneğini güçlendirdiği, halkına baskı uyguladığı, erişim alanını genişlettiği ve ABD içinde nüfuzunu artırdığı”nı ileri süren Burns, Çin’i “zorlu ve otoriter bir hasım” diye niteledi.

Burns “Hasmane ve yağmacı bir Çin liderliği önümüzdeki en büyük jeopolitik sınamayı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Göreve gelirse 4 önceliği olacağını belirten Burns bunları “insanlar, ortaklıklar, Çin ve teknoloji” diye sıraladı.

Burns'ün hedefinde Çin’in ABD dahil birçok ülkedeki üniversitelerde açtığı Konfüçyus Enstitülerini de vardı. Burns "Eğer bir üniversite rektörü olsaydım bunları kapatırdım" dedi.

Burns Rusya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İran’ı da “bilindik tehditler” diyerek hedef aldı. Burns, Biden yönetiminin, ABD'li kurum ve şirketlere yönelik son siber saldırılar dahil olmak üzere "Rusya bağlantılı" konularda yakın zamanda bir rapor hazırlayacağını söyledi. Burns İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini savundu.

Daha önce uzun yıllar ABD’nin Ürdün ve Rusya büyükelçisi olan ve Obama’nın başkanlığı döneminde Dışişleri bakan yardımcılığı yapan 64 yaşındaki Burns istihbarata siyaseti karıştırmayacağını da vurguladı.

Burns’ün Senato’daki ifadeleri ABD emperyalizminin yeni saldırılarının kısa vadedeki hedefinin Rusya uzun vadedeki hedefinin de Çin olacağını bir kez daha ortaya koydu. Burns’ün siyaseti istihbarata bulaştırmayacağını dile getirmesi de ABD'de sistemin dış "hasım"lara karşı toparlanma çabasını yansıtıyor.