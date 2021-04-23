CHP'yi hedef alan videonun TRT'de yayınlanmasına tepki

CHP’nin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt olarak hazırlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis grup toplantısında izlettiği video TRT Haber’in YouTube kanalında yayınlandı.
"'128 milyar dolar nerede?' sorusuna AK Parti'den videolu yanıt" başlıklı videonun TRT'nin YouTube kanalında yayınlaması tepki çekti.
Video 21 binin üzerinde "dislike" aldı.
Sosyal medyadan da videonun TRT'de yer almasına tepki gösterildi.
TRT'nin kanalındaki videonun başlığı