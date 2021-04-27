CHP'ye ikinci Menemen şoku: CHP'liler yine AKP adayına oy verdi

İzmir Menemen'de salt çoğunluğa sahip olmasına rağmen parti üyesi olan üç Belediye Meclis üyesinin AKP'nin adayına oy vermesi sonrası belediye başkanlığını kurayla AKP'ye kaptıran CHP, benzer bir krizi şimdi de Torbalı'da yaşıyor.

İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre, Torbalı’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı İsmail Uygur’un ölümünün ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için seçim yapıldı.

CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediye Meclisi’nde yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçiliyor.

İlk turu sonuçlanan oylamada CHP'nin adayı Mithat Tekin partisinin belediye meclis üyesi sayısından düşük bir oy olan 16'da kalırken, AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar AKP ve MHP'nin toplam meclis üyesi sayısından üç oy fazla alarak 15 oya ulaştı.

Deva Partili üye CHP'nin adayına destek vereceğini açıklarken, CHP'nin firesi bu durumda yine üçe ulaşıyor.

Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada salt çoğunluk aranacak.