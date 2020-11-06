CHP'nin yayınladığı iki kitaba daha toplatma kararı

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP'nin iki kitabı hakkında toplatma kararı verdi.

Kitaplardan biri "10 maddede kıdem tazminatı fonu aldatmacası", diğeri ise "Arpalık aile şirketi" oldu.

Kararı duyuran eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "Mesele ciddidir: Polis bugün Nevşehir İl Başkanlığımıza gelerek, hakimlik kararını tebliğ etmiş, il binamızdaki kitaplara da el koyarak götürmüştür. Bu pervasız ve hukuksuz tavır, hiçbir koşulda kabul edilemez. Bu aynı zamanda tüm muhalefet partilerinin de sorunudur" dedi.