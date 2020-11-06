CHP'nin yayımladığı iki kitaba daha toplatma kararı

Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi, CHP tarafından hazırlanarak basılan ‘Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası’ ve ‘Arpalık Aile Şirketi’ adlı kitapçıkların basımı, dağıtımı ve satışını yasaklayarak eserlerin toplatılmasına karar verdi.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP kitapçıklarının basım, dağıtım ve satışının yasaklanmasına tepki göstererek, "Tek adam rejiminin uygulaması sonucu bu karar verilmiştir" dedi.

ANKA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gülmez, CHP lider Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı '17 Maddelik Esnaf Sorunları ve Çözüm Önerileri'ni broşür haline getirdiklerini ve kitapçıklarla birlikte esnafa dağıtmak istediklerini söyledi.

CHP Nevşehir Gençlik Kolları'nın kitapçığın dağıtacağını anlatan Gülmez, “Gençlik kollarımıza herhangi bir nahoş olay olmaması düşüncesiyle emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Emniyet müdürlüğü, dağıtacağımız kitapçıkları ve broşürleri bizden istedi. Biz de bunları kendilerine gönderdik” dedi.

İl binasındaki kitapçıklar toplandı

Polislerin il binasına geldiğini aktaran Gülmez, "İl binamızda bulunan bu kitapçıklar emniyet yetkilileri tarafından tutanak dahilinde alınmıştır" dedi.

Kararın durdurulması için dava açıldı

CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez, karara itiraz edeceklerini de şu şekilde açıkladı:

"Tek adam rejiminin uygulaması sonucunda bu karar verilmiştir. Biz bu kararın geçersiz olması için CHP Genel Merkezi’mize, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek’e bilgi verdik. Parti avukatımız Çağlar Bey de hemen gerekli evrakları bizden istediler. Bugün itibariyle kararın durdurulması için dava açıldı."

