CHP'nin 'ince' sorunu: Muharrem İnce iki yıl önce ne demişti, şimdi ne diyor?

25 Temmuz'daki CHP'nin son kurultayı partide Kılıçdaroğlu dışında bir iktidar alternatifinin şimdilik kalmadığını göstermiş oldu. Tek adayla yapılan genel başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu oyların neredeyse tamamını almayı başardı. Muharrem İnce bu sefer aday olma gibi bir çabaya hiç girmedi. Fazla açıklama yapmadı, sessizce kurultayı izledi.

İktidar medyası CHP içinde çıkacak bir tartışmayı hevesle bekler ve cesaretlendirirken, Muharrem İnce'nin 2018'deki genel başkanı adaylığı sırasında yaptığı konuşmalar ve bugüne kadarki performansı ülke siyasetinde gölgesi kendinden büyük, içeriği belirsiz tartışmaların kapıda olduğunu gösterdi.

'15 Eylül'de kurulacak'

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer 31 Temmuz tarihli köşesinde İnce'nin yeni bir parti kuracağını iddia etti. Konu o günden bu yana tartışılmaya devam ediyor. Bayer yazısında "CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor." ifadelerine yer verdi.

Bayer yazısında “Nasıl bir parti” sorusuna “Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP’nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti...” yanıtının verildiğini yazdı.

Hürriyet 'gazlıyor'

Hürriyet yazarlarının İnce gündemini çok hevesle takip ettiği, İnce'ye cesaret verici yazılar kaleme aldığı görülüyor.

İnce'nin Ayasofya'nın tekrar camiiye dönüştürüldüğü gün Sultanahmet Meydanı'nda namaz kılarak ortayolcu bir tutum takınmasını başarılı bir siyasi manevra olarak gören Ahmet Hakan dünkü yazısında, yeni parti kurulması konusunda da İnce'ye cesaret verdi. Hakan'a göre İnce "Gazetecilerin sevdiği türden bir politikacıdır. Her dem tazedir... Her dem yeni şeyler söyler... Her dem açık konuşur... Her demşeffaftır... Her dem öfkesini de mutluluğunu da yansıtmaktan çekinmez... Her demyeni haberlerin öznesi olabilir... Her dem dikkat çekecek bir şeyler bulmasını becerir..." Hakan'a göre İnce için bardağı taşıran son damla kurultayda en arkalara oturtulmuş olması olmuş.

Bahçeli'den İnce yorumu MHP lideri Devlet Bahçeli Muharrem İnce ekseninde dönen yeni parti iddialarını şöyle değerlendirdi: "CHP’de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. 37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz. CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır."

Bir diğer Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise İnce ekibinin anketler yaptırdığını, bunlardan tabandan yeni bir oluşum talebi olduğu sonucu çıktığını iddia etti. Selvi şöyle yazdı: "İnce’nin parti kurma konusunu artık gündemine aldığı konuşuluyor, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına 'Kurultaydan sonra çok talep alıyorum' dediği söyleniyor. Muharrem İnce’ye yakın ekibin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığı ifade ediliyor. 'Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz' sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında 'evet' yanıtı verildiği belirtiliyor."

Selvi ve diğerlerinin yazılarında İnce'nin CHP'nin AKP eskileriyle ittifak politikalarını eleştirdiği belirtildi ancak İnce'nin henüz bu yönde bir açıklaması olmadı.

'Yeni yüzlerle, yeni parti kuracağım'

Konuyla ilgili en ayrıntılı yazıyı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk yazdı. Öztürk dün yayınlanan yazısında İnce'nin yakın ekibinden bir isimle yaptığı konuşmayı aktardı. Konuşmada İnce'nin yakınındaki ismin, İnce'nin cevaplarını aktardığı belirtildi. Yazıya göre İnce "yeni parti kuracağım" "yılbaşına kadar kurmuş olacağız" "yerel seçim sonuçları Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin değil, Kürtler ve adayların başarısı" "Hakkımdaki iftiraların kaynağı genel merkez, beni partimden soğuttular" "CHP'yi bölmek, parçalamak parlementer sistemde olur. 50 + 1'de, bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa, o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar" "açıklamayı kadroyu kurduktan sonra yapacağım"

Öztürk CNN Türk'e yaptığı açıklamada İnce'nin memnuniyetsiz CHP'lilerden oy alabileceğini, ama aynı zamanda sağ tabandan da İnce'ye oy kayabileceğini söyledi.

'Üçüncü ittifak mı?'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise konuyla ilgili yazısında İnce'nin CHP'den kopması durumunda bundan sonra yeni kurulacak yapılarla mevcut ittifak bloğunun yanyana gelmesinin mümkün olamayacağını söyledi ve şöyle dedi:

"Her ne kadar parlamenter sistemde olmadığı için 'Bir bölen hareketi olmaz' diye bakılıyor ama unutulmasın ki CHP'nin bünyesinden bugüne kadarki her kopuş ağır travmalara yol açtı. Onun için kopma sonrasında, ittifak kapsamı içinden yeniden buluşma zeminini de kalmaz, bir araya gelmek isteseniz de olmaz. Hele ki bu yapının içinde bugünden ağır eleştiri getirdikleriniz de olacaksa… Yani, 'AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların (Davutoğlu ve Babacan) yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez' dediğiniz insanlarla ittifak içinde buluşmanın da olanağı kalmaz… Ayrıca yeni oluşumun, AK Parti’ye karşı daha katı mücadele vereceğini de belirmişseniz, bunun da anlamı açık, demek ki Cumhur İttifakı içinde de olmayacaksınız…"

İki yıldır ortada yok

CHP kurultayında partinin politikasına dair en esaslı eleştiri İlhan Cihaner'den gelmişti. Partinin sağcılaştığını, ittifak politikasının da bu sağcılaşma üzerine şekillendiğini dile getiren Cihaner CHP'nin sol bir parti olması gerektiğini belirtmişti.

İnce'ninse parti politikalarının esasına dair bütünlüklü bir eleştirisinin olup olmadığı, varsa ne olduğu henüz tam ortaya çıkmış değil.

2018'deki kurultayda genel başkanlık adaylığı sırasında yaptığı konuşmada İnce esas olarak "CHP'ye iktidar vaat eden" bir konuşma yapmış ve mevcut parti yönetimini iktidara gelemediği için başarısızlıkla suçlamıştı. Bunun dışında Kılıçdaroğlu yönetimini parti içi demokrasiyi hayata geçirmemekle eleştirmişti. Ancak parti merkezinin politik tercihlerinin esasına dair sistemli bir eleştiri getirmemişti.

Türkiye böyle bir eleştiriyi aradan geçen zaman zarfında da İnce'den göremedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde popülaritesi artan ancak aynı hızla bu popülerliği kaybeden İnce 2 yıllık zaman zarfından özel bir politik varlık göstermedi. Şimdi bazı köşe yazılarında altı çizilen siyasi ayrımlar henüz İnce tarafından doğrulanmış görünmüyor.

Ancak daha önce benzer süreçlerde hızla açıklama yapıp CHP içinde kalacağı vurgusu yapan İnce'nin şimdi sadece "karar aldığımda açıklama yapacağım" türünden beyanlar vermesi tartışmaların da sürmesine neden oluyor.