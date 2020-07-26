CHP'nin 'iktidar' sloganlı kurultayında ilk gün geride kaldı: İttifakı genişletme sinyali...

CHP'nin 37. Kurultayı'nda ilk gün geride kaldı.

İlk gün yapılan konuşmaların ardından yapılan genel başkanlık seçimini beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. "Cumhuriyetin kazanımlarının sahiplenen, çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz" diyerek aday olan İlhan Cihaner ise aday olmak için yeterli delege imzasını toplayamadı. 100'ün üzerinde imza topladığını belirten Cihaner, bu imzaların CHP yönetiminin tehditleri sonrası geri çekildiğini, "Hepinizden imza alındı. 100'ün üzerinde imzayla son iki güne girdik. Ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Belediye başkanlarının, o arkadaşlarımızı aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük. O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bir yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır" diyerek anlattı.

CHP'de şimdi gözler asıl kavganın yaşanacağı Parti Meclisi seçimlerine çevrilmiş durumda.

Kurultayın ilk gününde yapılan konuşmalar ve verilen mesajlar, CHP'nin "iktidar" hedefli kurultayının ruhunu da ortaya koymuş oldu.

Hem Kılıçdaroğlu hem de bir önceki ittifakın "sembolü" olan Ekrem İmamoğlu'nun iktidar temalı açıklamalarının odak noktasında "ittifak" ifadesi yer aldı.

İki ismin yaptığı açıklamalar CHP'nin açık olarak DP ve İYİP'le yaptığı, Saadet Partisi ve HDP'den dışardan destek aldığı "Millet İttifakı"nın genişleyeceğinin sinyali oldu.

Özellikle AKP'den kopan Gelecek ve Deva partilerinin yeni ittifak ortağı adayı olarak gündeme geldiği tabloda yapılan konuşmalar, önümüzdeki seçimdeki CHP stratejisini de şimdiden ortaya koyuyor.

'Dostlarımızla beraber iktidar olacağız'

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" derken, "Bu sorunları sizlerle, yol arkadaşlarımızda çözeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. İki dostlarımızla, Millet İttifakı’nı oluşturan dostlarımızla çözeceğiz. Özgürlük isteyen gençlerimizle çözeceğiz. Firavunların iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Hiçbir zaman hiçbir yerde hiç kimseye kibir ve öfkeyle bakmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Hangi partiye oy verdin değil hangi derdin var sorusunu soracağız. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı, adaletli bir siyaset anlayışını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına indireceğiz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan ittifak mesajı: Elbette Millet İttifakımız var ama...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından çok daha net ifadeleri ise İstanbul'u oluşturulan ittifakla kazanan Ekrem İmamoğlu verdi.

Kurultayın CHP değil Türkiye kurultayı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Sıkı bir ittifak dönemi. Elbette Millet İttifakı'mız var ama ben iktidarı çok daha geniş bir çemberde görüyorum. Bu dönemin yol haritası böyle bir yol haritası" dedi.

İmamoğlu sözlerini, "Türkiye siyasetinin ya da bugünkü rejimin öngördüğü biçimle baktığımızda hiçbir parti için tek başına bir iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı, uzlaşmacı bir anlayışla kurultayı düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Bu bizim ideolojik sapmamız anlamına asla gelmiyor, zaten CHP'nin ideolojisi hem evrensel değerlere çok kıymet verir hem de Türkiye'de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur. Bu ittifak büyük bir ittifak olmalı" diye sürdürdü.